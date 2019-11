Corse : la campagne nationale du Bleuet de France 2019 est lancée

Du 4 au 13 novembre 2019, partout en France, des milliers de bénévoles appelleront à la générosité des passants sur la voie publique. Sous le contrôle des services de proximité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC- VG), établissement public sous tutelle du ministère des Armées, les collecteurs remettront un autocollant du Bleuet en échange d’un don libre.



Durant toute la durée de la campagne, chacun est appelé à arborer cette fleur symbolique.



Cette année, l’hôpital d’instruction des armées de Percy, hôpital de référence du blessé militaire accueillant également les victimes d’attentat, fait appel au Bleuet de France pour le financement de projets innovants en ophtalmologie, pneumologie et odontologie. Le montant espéré est de 300000 euros.



Le mouvement se prolongera sur les réseaux sociaux.

Chaque personne, institution ou organisme, pourra ainsi partager ses photos avec le hashtag #Jesoutienslebleuet tout en



incitant aux dons sur Internet via le formulaire disponible en ligne : https://www.onac-vg.fr/dons/



Au lendemain de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, le Bleuet de France est toujours très actif au cœur des missions historiques qui lui sont confiées. Celle de la solidarité d'abord, qui permet le soutien moral et financier des anciens combattants, victimes de guerres, veuves et orphelins de guerres, des pupilles de la Nation et des victimes d'actes de terrorisme. L’autre partie des fonds est utilisée pour valoriser les actions mémorielles afin de transmettre la mémoire vers les plus jeunes. Ce lien intergénérationnel que porte le Bleuet de France depuis un siècle est une nécessité citoyenne.