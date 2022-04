Corse : la baisse de 17 centimes à la pompe pourrait être effacée par la hausse du prix du baril de pétrole

La remise effectuée par Total de 10 centimes à la pompe est cumulable avec cette opération.



Des prix qui pourraient à nouveau s’envoler



Si cette réduction est bien accueillie chez les automobilistes, le syndicat des carburants de Haute-Corse estime tout de même que « c’est toujours trop cher ».

Serge Antoniotti craint même de voir le prix de l’essence s’envoler à nouveau dans les prochaines semaines. « Ce lundi 28 mars, le prix du baril a encore fortement augmenté. Les répercussions se feront sentir dans deux semaines et risquent de gommer la réduction appliquée », détaille le pompiste.

Cette affirmation s’appuie sur l’expérience des semaines précédentes.

Le 7 mars, le baril a connu un pic à 140 dollars. Le 25 mars, en Corse, le litre se vendait 8 centimes de plus. « On n’avait jamais vu ça », poursuit Serge Antoniotti qui espère que cela ne se reproduira pas.

En remplissant votre réservoir ce 1avril peut-être avez-vous déjà remarqué une baisse du prix affiché à la pompe et pour cause : à partir de ce jour les stations de l’île appliquent une remise de 17 centimes. Cette mesure gouvernementale pour lutter contre la hausse du tarif de l’essence s’applique sur tout le territoire national, et ce jusqu’au 31 juillet.Pour le moment pas toutes les stations-service ont déjà baissé leur prix. « Certains pompistes sont obligés d’écouler les cargaisons achetées aux grossistes à l’ancien tarif, ils pourront s’aligner seulement lorsqu’ils tomberont à sec, explique Serge Antoniotti, président du syndicat des carburants de Haute-Corse qui reprend inquiet, le problème c’est qu’avec 17 centimes de plus, ils vont avoir du mal à tout passer. »Ces derniers jours, les prix sur l’île pour le gazole tournaient autour de 2,15€ ou 2,20€ le litre. Avec la remise de 17 centimes, le litre est descendu environ à 1,98€. Sur un plein de 60 litres, les usagers de la route économiseront environ 10 euros et environ 5€ sur 30 litres.