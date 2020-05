Corse : la Poste présente son plan de déconfinement

A partir de la semaine du 11 mai, la mise en place d’une nouvelle organisation permettra la distribution des colis, de la presse quotidienne et des services de proximité comme le portage de médicaments 6 jours sur 7, du lundi au samedi.De façon progressive, le facteur passera 6 jours par semaine pour distribuer les colis, la presse quotidienne, collecter le courrier et assurer les services de proximité.La distribution du courrier sera assurée 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.La collecte des boîtes aux lettres de rue par les facteurs sera de nouveau effectuée sur 6 jours et leur nombre sera progressivement augmenté en fonction des capacités opérationnelles. (Plus de 70% des boîtes aux lettres sont aujourd’hui collectées en Corse).Dans le cadre du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement, La Poste continue à porter une attention particulière aux personnes isolées et fragiles. Pour limiter leurs déplacements, elle propose désormais de collecter à leur domicile leur courrier à envoyer. Ce service est gratuit et il suffit pour en bénéficier de se signaler à son facteur, lors de son passage ou en apposant un mot ou un signe sur sa boîte aux lettres. Pour affranchir le courrier, deux possibilités : imprimer une étiquette d’affranchissement depuis laposte.fr, ou payer l’affranchissement directement au facteur par chèque ou en espèces avec l’appoint.Autre innovation, sur le modèle de l’expédition de colis depuis sa boîte aux lettres personnelle normalisée, La Poste propose désormais à tous ses clients d’envoyer une lettre recommandée physique, sans se déplacer en bureau de poste, en la déposant dans la boîte aux lettres, selon la même procédure que l’expédition des colis déjà utilisée par de nombreux clients (démarche sur le site laposte.fr avec une étiquette d’affranchissement dédiée aux envois en recommandé disponible depuis le 4 mai). Les facteurs collecteront les lettres recommandées au cours de leur tournée, selon les jours de passage habituels.Depuis le début de la crise sanitaire, La Poste s’est organisée pour élargir le nombre de points de contact ouverts avec le préalable du respect des mesures barrières et le déploiement des équipements de protection. A partir du 11 mai et jusqu’à la fin du mois, dans le strict respect des directives gouvernementales et des mesures de protection pour les postiers et clients, il est prévu la réouverture progressive de l’ensemble des bureaux de poste. En Corse, sont déjà ouverts plus de 160 points de contact* sur les 190 existants (déjà, dès début avril plus d’une centaine de sites avait déjà rouvert soit plus de la moitié).Dans ce contexte, et dans la continuité des actions menées début avril, le Réseau La Poste a préparé les versements des prestations sociales du 6 au 9 mai et se met en situation de répondre aux besoins des clients allocataires clients de La Banque Postale dans les meilleures conditions possibles.A début mai, au niveau national plus de 11 798 points de contacts étaient ouverts, avec plus de 5 475 bureaux de poste en service. Les mairies, via les Agences Postales Communales, sont associées avec plus de la moitié des agences ouvertes sur cette même période avec 4 188 agences ouvertes sur un total 6 500. En Corse ce sont 55 agences postales communales qui sont ouvertes ainsi qu’un relais poste commerçant. Avec les 107 bureaux de poste, ce sont donc plus de 160 points de contact qui couvrent l’ensemble du territoire insulaire.Par ailleurs, les horaires d’ouverture et les services assurés seront adaptés en fonction de la situation sanitaire locale et de la fréquentation des bureaux de poste. L’augmentation des amplitudes horaires sera établie au regard de l’organisation de chaque établissement (application des mesures barrières, santé des collaborateurs, conditions de transports et garde d’enfants).continuent à accompagner les clients via une relation à distance et téléphonique, en attendant très prochainement de pouvoir les accueillir de nouveau en « physique », une fois que les équipements de sécurité seront installés dans les bureaux des conseillers.Depuis plusieurs semaines maintenant, la totalité des distributeurs de La Poste sont opérationnels en Corse. En complément de l’accès aux espèces disponibles auprès des guichets des bureaux de poste et des partenaires (Agences postales et relais commerçants en rural), ce sont près de 60 distributeurs automatiques de billets accessibles sur le territoire insulaire, avec une attention particulière pour les communes, où seul un distributeur de La Banque Postale est présent.Les gestes barrière appliqués par le personnel de La Poste sont rappelés également aux clients à l’entrée des sites postaux : distance de protection d’1 mètre minimum ; elle est matérialisée chaque fois que possible par un marquage au sol. Le port du masque est préconisé dans la plupart des opérations postales avec les clients et lors de la distribution ou des services à domicile.