Corse : l'épisode de pollution de l'air se poursuit

Depuis le samedi 22 octobre, la Corse est touchée par un flux de Sud qui entraîne avec lui un apport de particules sahariennes. Les concentrations mesurées par le réseau de surveillance ont légèrement diminué en altitude. ce lundi 24 mais elles restent cependant élevées. Les particules sont toujours présentes dans l’atmosphère et les prévision montrent que le flux de Sud-Ouest est toujours présent et que d’autres poussières d’origine désertique vont impacter la Corse sur les prochains jours.

Localement, la stabilité météorologique est défavorable à la dispersion de la pollution et notamment celle due au brûlage de déchets verts.

Qualit'Air recommande aux personnes les plus sensibles d’éviter des efforts intenses tant que les niveaux ne seront pas revenus à la normale.