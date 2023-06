Corse : en immersion avec les gendarmes de haute-montagne du PGHM

« Ce sont des gestes qui demandent une précision et une coordination pas évidentes mais une grande préparation », souligne le lieutenant Bellet en indiquant que seuls 15 spécialistes constituent le PGHM de Corse. Un groupe restreint qui ne laisse pas la place à l’improvisation.



« Cela demande une grande polyvalence, une capacité d’adaptation aux missions et aux contraintes. Et puis, nous nous connaissons très bien et nous avons l’habitude de travailler ensemble grâce à ces phases de drill, d’expérience du geste et au lien avec les autres membres. Nous évoluons régulièrement ensemble, ainsi qu’avec les partenaires que sont les équipages de la section aérienne de gendarmerie (SAG) et de la sécurité civile, ainsi que certains médecins du SAMU afin de vraiment bien se connaître », ajoute-t-il en insistant : « Cette connaissance mutuelle c’est ce qui nous permet d’être efficaces et aux opérations de se dérouler le mieux possible, surtout quand les situations sont très compliquées ».