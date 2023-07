Corse-du-Sud : la CGT à la rencontre des travailleurs saisonniers

Si vous habitez dans le sud de l’île, vous risquez d’apercevoir, cet été, le stand pavoisé de rouge de la CGT qui propose aux visiteurs toutes sortes de documentation sur les droits des travailleurs saisonniers. C'est en effet une tradition estivale du syndicat celle de sortir la caravane et partir à la rencontre des travailleurs saisonniers. Une opération qui fait partie d’un événement national ou environ 80 initiatives organisées tout au long de l'été sur l'ensemble de l’hexagone. “La Corse du sud ne manque pas de saisonnier, il est donc normal de se déplacer pour eux”, explique le secrétaire général de la CGT Corse-du-Sud, Patrice Bossart.



Pour cette nouvelle édition, les syndicalistes proposeront des renseignements sur l’assurance chômage.“Cette année nous allons nous axer sur les nouvelles règles de l’assurance chômage. Notamment avec la nouvelle manière de calculer pour les travailleurs saisonniers, car les jours non travaillés sur la période sont aussi comptés. Donc cela induit une réduction du droit à l'indemnisation”, indique Patrice Bossart. Des informations supplémentaires seront d’ailleurs à retrouver sur leur guide qui se renouvelle chaque année.

Presque 15 ans après la création de la caravane des saisonniers, le rendez-vous reste quelque chose d’important selon le secrétaire général de la CGT Corse-du-Sud. “C’est une première accroche qui permet de montrer la dynamique de notre organisation durant la période des congés payés. C’est aussi une manière de communiquer sur l’actualité sociale et de se faire plusieurs contacts durant cet événement”.



Info++



Vous pourrez retrouver la caravane des saisonniers de Corse-du-Sud le samedi 15 juillet 2023 à Porto (sur la marine). Le jeudi 20 juillet à Porto (à côté de la capitainerie). Vendredi 21 juillet à Bonifacio (sur la marine) et samedi 29 juillet à Propriano (sur le port de plaisance).