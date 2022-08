Corse : des vendanges de plus en plus précoces avec une baisse de la quantité

« Cette année nous avons battu un record absolu de précocité », lance Philippe Rideau œnologue au domaine Orenga de Gaffory. Loin d’un temps où les vendanges débutaient aux alentours du 14 septembre, c’est dès ce jeudi 18 août qu’elles commenceront dans la cave viticole de Patrimoniu, une semaine avant celles de l’année dernière. Dans la région, sur la même appellation, certains vignerons ont même commencé les récoltes dès la semaine du 8 août. « Cela dépend du vin que l’on veut faire, plus ou moins léger et aussi de l’exposition des parcelles », explique l’œnologue qui estime que le temps sec et chaud de cet été a accéléré la maturité du raisin mais n’a pourtant pas, à sa grande surprise, « fait souffrir la vigne qui est allée puiser l’eau dans les sous-sols ». En effet, les cultures de Patrimoniu ne bénéficient pas d’arrosage, mais les cépages plantés étant adaptés au territoire et au climat ne pâtissent pas de la chaleur.



À la veille du début des récoltes, l’œnologue reste prudent, mais ne semble pas très inquiet, car les raisins présenteraient un assez bel aspect et une belle acidité. « De ce que j’ai pu goûter lors des contrôles, les jus sont goûteux et très parfumés », assure Philippe Rideau. Si les vendanges n’ont pas commencé avant au domaine Orenga de Gaffory, c’est aussi parce que l’acidité était trop forte. « Cela va donner une année assez fraîche en bouche », estime-t-il. Dès ce jeudi, le Ciaccarellu qui servira à la production de vin rosé sera d’abord ramassé. Le raisin qui servira à la production du vin blanc et le Niellucciu seront quant à eux récoltés la semaine prochaine.



Des « orages salvateurs »



La canicule et la sécheresse commençaient à avoir de lourdes conséquences sur les fruits de la vigne. Le raisin Ciaccarellu qui sert à la fabrication du rosé commençait, en plaine orientale, à être déshydraté et à flétrir. Comme un miracle, « a rifrescata di Santa Maria », le 15 août a permis de repulper les grappes. « Les orages ont vraiment été salvateurs, car la vigne souffrait », raconte Jérôme Girard œnologue au domaine Vecchio, au domaine de la Punta et au Château , tous trois en appellation AOP Vin de Corse.



Peu de production en perspective



Autre conséquence de la sécheresse, une extractibilité du jus moindre qui entraînera une baisse de la quantité de jus, donc, également celle du nombre de bouteilles. « Les raisins sont plus petits et plus concentrés. La qualité est bonne, mais au détriment de la quantité », estime Christophe George, œnologue au domaine du Comte Peraldi en Corse-du-Sud. Là-bas, les exploitants espéraient tirer 4 000 litres de nectar par hectare, mais cela fait quelques années qu’avec un hiver doux et un été très chaud, ces espoirs sont partis en fumée. « Ce sont des estimations, mais il y aura sûrement 50 à 60% de perte, j’espère que dans trois semaines, quand nous ferons le bilan des vendanges nous nous serons trompés. »