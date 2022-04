Corse : des jeunes en service civique pour redynamiser les villages

Ce mardi 19 avril a marqué le début d’une nouvelle aventure pour Lou et Ximoun, 23 ans. Les deux jeunes en service civique venus respectivement du Pays Basque et de Lyon ont été chaleureusement accueillis à Bisinchi pour participer à la vie du village. Durant six mois, ils seront logés par la mairie à titre gracieux et auront pour mission d’aider les villageois et initier de nouveaux projets à Castellu-di-Rustinu et à Campile. « Nous sommes ravis de recevoir du sang neuf dans trois communes où la population est âgée », lance très heureux, Pierre Olmeta, le maire de Bisinchi. Là-bas, Lou et Ximou seront chargés de créer du lien intergénérationnel et de mettre en valeur patrimoine naturel et culturel des communes.



Pour cela, ils travailleront sur des ateliers et mèneront des actions auprès de la population. « Je suis en première année de Master environnement, la mission sur le patrimoine naturel m’a donc tout de suite intéressée. J’aimerais participer à la valorisation des sentiers de montagne. Pour cela j’ai pensé - pourquoi pas ? - à créer une brochure pour les randonneurs, à développer la communication des communes sur les réseaux sociaux», détaille Lou, venue de Lyon, qui connaissait bien l’île avant ce mardi puisque ses parents possèdent une résidence secondaire dans le Cap Corse.





Ximun, lui, n’était jamais venu sur l’île. Originaire de Mendionde, un village de 800 habitants au Pays Basque, le jeune homme a choisi Bisinchi en raison de la mission qui y était proposée. « En mars dernier, mon contrat CDD en ferronnerie s’est achevé et je me suis dirigé vers le service civique. J’aime discuter avec les personnes âgées alors créer du lien intergénérationnel ça me parlait », raconte Ximun.



Huit villages partenaires en Corse



Si Lou et Ximou ont rejoint le rural, c’est grâce à l’impulsion de l’association « In site » basée en Occitanie qui met en relation via sa plateforme, les villages désireux d’accueillir des jeunes en mission de service civique. Depuis deux ans, accompagnés par le service de la jeunesse de la Collectivité de Corse, Speluncatu, Cristinacce, Argiusta-Moriccio, Moca-Croce et Petreto-Bicchisano ont accueilli 9 jeunes.

« Nous avons eu de très bons retours, sur les projets réalisés par les volontaires. Souvent, des liens forts se sont tissés entre les habitants et les jeunes », indique Brandon Andreani, représentant « In site » pour la Corse. C’est le cas par exemple à Speluncatu, où deux volontaires, chapeautés par un référent communal du village, ont animé pendant six mois des ateliers créatifs pour les enfants, des cours de découverte numérique pour les personnes âgées ainsi que des ateliers écoresponsables. « Ce dynamisme fait du bien à tout le monde », poursuit Brandon Andreani.

Bientôt les communes de Linguizzetta et Bocognano devraient, elles aussi, accueillir de nouveaux jeunes en service civique.