Corse : des alertes à la bombe simultanées dans neuf établissements scolaires

Ce vendredi 22 décembre en début de matinée, les écoles Charpak et Desanti à Bastia, ainsi que les écoles Simon Veil, Saint Jean, et la maternelle Leclerc du Casone à Ajaccio, de même que la cité scolaire Fesch, le lycée Laetitia à Ajaccio, ainsi que les collèges Saint Joseph et Montesoro à Bastia, ont été évacués. En cause : des alertes à la bombe signalées suite à la réception de mails menaçants. Ces courriels affirmant qu'une bombe avait été placée dans ces établissements ont été adressés, comme à l'accoutumée, aux messageries administratives des écoles, collèges et lycées concernés.Des équipes techniques de la police nationale ont été dépêchées sur place afin d’effectuer la levée de doute. Dans l’attente, les élèves ont été évacués et mis en sécurité. Tout le monde a pu réintégrer les établissements en toute sécurité.