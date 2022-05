Corse : ce weekend célébrez la Fête de la Nature en embarquant à bord d'une pirogue

Le public est invité à découvrir cet espace naturel remarquable classé. Une petite excursion remontant l’embouchure, agrémentée d’explications sur les problématiques environnementales, une sensibilisation sur la biodiversité avec un inventaire sur la richesse floristique et faunistique de ce site feront partie du programme.

Infos pratiques :

Rotation entre 9h30 et 12h et de 14h à 16h30.

Lieu de rendez-vous : sur le parking en terre, face au dernier quai d’embarquement du port de commerce.

Sur réservation uniquement : au 06 78 41 25 32 (animation gratuite).