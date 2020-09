Corse : baisse de 31,2% du trafic voyageurs en juillet

Dans le secteur aérien, avec 467 072 passagers en ce mois de juillet, le trafic baisse de 30,31 % par rapport à juillet 2019. Dans le domaine maritime, la chute est un peu plus forte : 31,92 % avec 500 028 passagers qui sont passés dans les différents ports de l’île.





Dans le détail, l’ORTC a recensé dans l’ aérien 429 510 passagers sur le réseau avec la France continentale, soit 19,31 % de moins qu’en 2019. C’est surtout le trafic avec l’étranger qui a fortement chuté avec seulement 37 562 passagers soit - 72,77% par rapport à 2019.

Les lignes qui ont connu le plus d’affluence sont celles avec Paris (167 485 passagers), Marseille (54 252), Nantes (44 875), Lyon (38 400) Nice (25 377), Bordeaux (24 682). Sur les lignes avec l’étranger, les rotations avec la Belgique ont rencontré un assez bon succès : 16 020 passagers, devant la Suisse 10 399 passagers.





Dans les ports insulaires, la différence entre fréquentation «continentale» et étrangère est un peu moins marquée. -19,09 % pour les liaisons Corse/continent/Corse (375 692 passagers), -54,13 % sur les liaisons Corse/Italie (122 982 passagers) par rapport à juillet 2019..

Sur les lignes françaises, les rotations avec Toulon depuis Ajaccio, Bastia, L’Ile Rousse et Porto Vecchio ont dénombré en tout 246 870 passagers. Celles avec Marseille 83 616 et celles avec Nice 45 206.

Sur les lignes italiennes, l’ORTC enregistre 56 107 passagers sur Livourne (depuis Bastia et L’Ile Rousse), 32 065 sur Savona (Bastia et IR), 17 082 sur Santa Teresa en Sardaigne (depuis Bonifacio), 12 472 sur Gênes (depuis Bastia).





Quant aux passagers croisière la chute, comme on pouvait s’en douter, a été vertigineuse: -99,87 % sur Ajaccio, -69,49 % sur Bastia, -88,36 sur Porto-Vecchio.