Corse : Un Cesec renouvelé va débuter une nouvelle mandature

Il est l’organe consultatif de la Collectivité de Corse, représentant la société civile. Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel de Corse (Cesec) va débuter une nouvelle mandature de six ans ce jeudi. Cette séance d’installation, qui se jouera en présence du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, de la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et du préfet de Corse, Amaury de Saint Quentin, aura pour objectif principal d’élire le bureau et surtout le président du Cesec pour la période 2024-2030. Marie-Jeanne Nicoli, qui était présidente de l’institution depuis 2020, est pour l’heure seule candidate à sa propre succession.Les 63 membres qui composeront l’hémicycle ont pour leur part d’ores et déjà été nommés par un arrêté préfectoral du 26 février dernier et quelques changements sont à relever dans les personnalités qui vont siéger pour cette mandature. Tout d’abord, comme ils l’avaient fait savoir début février , les professionnels du tourisme n’ont pour leur part choisi de ne pas désigner de représentant pour occuper le fauteuil qui leur été accordé, faute d’un nombre suffisant de place pour leur branche au prorata de ce qu’elle représente dans le paysage économique corse, selon eux.Dans la « section du développement économique et social et de la prospective », on constate que Stefanu Venturini remplacera désormais Paul Marcaggi pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, alors que du côté du Medec, c’est Frédéric Benetti qui prendra le fauteuil de Pierre Anchetti et Patrick Mias succédera à Louise Nicolaï pour l’Union des entreprises de proximité (U2P Corse). Par ailleurs, c’est Jean-Dominique Susini qui siégera pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à la place de Jean-Charles Martinelli et les organisations représentatives des exploitants agricoles en Corse seront représentées par André Angeletti, François Fondacci et Don Louis Vallesi. Du côté des syndicats de salariés, une nouvelle répartition a été actée. Si la CGT conserve ses 3 sièges, Force Ouvrière n’aura désormais plus qu’un seul représentant tout comme la CFDT, tandis que le STC passe de 5 à 7 places et que la CFE CGC obtient un siège.Dans la « section de la culture, de la langue corse et de l’éducation », Gérome Bouda et René Lota font leur entrée pour représenter respectivement les associations de promotion du cinéma et du cinéma corse et pour les associations et sociétés archéologiques et les associations de protection et de mise en valeur du patrimoine, du patrimoine architectural et monumental. Les associations d’enseignement de la langue corse seront pour leur part désormais représentées par Jean-Pierre Luciani, les syndicats représentatifs d’enseignants en Corse par Jean-Pierre Clementi et le Centre de Formation des Apprentis par Antoine Marcaggi.Enfin dans la « section de l’environnement et du cadre de vie », les associations agréées et habilitées de protection de la nature, de défense de l’environnement, de prévention de la pollution exerçant leur activité en Corse voient leur siège répartis entre Christian Novella représentant U Levante et Magali Cannac représentant le CPIE Centre Corse A Rinascita. Le représentant des chasseurs pour cette mandature sera Pierre Vitali, celui des organismes agréés de mise en valeur et de gestion des espaces naturels et d’éducation à l’environnement Cécile Liberatore-Ruggeri, et celui de l’Union régionale de la mutualité française de Corse Nicolas de Peretti. À noter encore, l’entrée du Dr Jean Canarelli comme personnalité qualifiée.