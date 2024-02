Corse : Les professionnels du secteur touristique ne seront pas représentés au CESEC

Jeudi 1er février, une réunion entre les services de la préfecture et un collectif de neuf représentants du secteur touristique s'est tenue à Ajaccio. Sous la présidence du Secrétariat Général pour les Affaires de Corse (SGAC), cette rencontre avait pour objectif de discuter de la représentativité du tourisme au sein du CESEC, l'un des organes consultatifs de l'Assemblée et du Conseil Exécutif de Corse.



« Nous nous sommes réunis et nous avons fait le constat, qui a été communiqué à la préfecture : le tourisme est aujourd’hui largement sous-représenté au CESEC et nous souhaitons une révision de notre représentation. Il ne nous appartient pas de diriger la représentativité des uns et des autres. Le tourisme est essentiel à l’activité économique de la Corse et il se doit donc d’être représenté en conséquence. Nous ne présenterons pas de candidats et le siège restera vacant. » explique Alain Ventura, président de la fédération Corse de l’hôtellerie de plein air.

Les membres du collectif estiment que le mode actuel de composition du CESEC ne permet pas une représentativité suffisante pour défendre les intérêts des professionnels du tourisme, allant de l'hôtellerie de luxe à la randonnée.



Karina Goffi, présidente de l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Corse, a ajouté : « Nous demandons aux autorités de comprendre notre position. » Le groupement des hôteliers et restaurateurs de Corse réclame quant à lui plusieurs sièges au CESEC.

Malgré cette absence de représentation, les professionnels du tourisme restent déterminés. Sauveur Grisoni, représentant de l’Union Régionale Corse des Professionnels Corses de Pleine Nature (URCPAPN), a déclaré : « Le secteur du tourisme va continuer à exister. »



Cette rencontre intervient après la publication de l'arrêté préfectoral sur la composition du CESEC en novembre 2023. Si une révision du nombre de conseillers devait être envisagée, elle ne pourrait intervenir qu'à l'approche du prochain renouvellement en 2030.