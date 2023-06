Corse : Les stages d'aïkido de Micheline Tissier, seule femme 7e dan de France, ont fait le plein

Très en vogue dans les années 70 et 80, l’aïkido a été vite concurrencé par le karaté ou encore le Tae kwondo. Mais la discipline a encore bien des adeptes. En Corse ils sont environ 200, répartis en 5 clubs. «L'aïkido c'est super parce qu’au niveau physique ça fait travailler toutes les parties du corps, c'est dire aussi bien les abdominaux que les jambes les bras » souligne M. Tissier. « C'est vraiment un art martial complet et qui apporte aussi l'art du respect. Tout ce qu'on apprend sur le tatami, théoriquement on doit pouvoir le reproduire dans sa vie. Toute l'assurance qu'on va prendre sur le tatami, on doit aussi pouvoir la reproduire dans sa vie. Et ça c'est super important. C'est un peu la philosophie de l'aïkido ». Une discipline que l’on peut pratiquer à tout âge, de 7 à 77 ans comme on dit. « En aïkido, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc on peut travailler avec tout le monde. Les femmes peuvent travailler avec les hommes et on peut aussi travailler avec des enfants. Il suffit juste de modifier un petit peu la pratique parce qu’on ne peut pas les balancer ou les faire chuter n'importe comment » précise encore Micheline Tissier.