Corse : Le mois sans tabac, une chance à saisir

Chaque année, l’opération « Mois sans tabac » est l’occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement collectif les invitant à s’engager ensemble dans une démarche d'arrêt du tabac pendant un mois. C’est une première étape essentielle, car réussir à arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d’abandonner le tabac définitivement. Ainsi, sur l'ensemble du territoire insulaire des consultations gratuites d’aide au sevrage sont proposées aux fumeurs .Comme ce mercredi 9 novembre au Centre hospitalier de Bastia où un stand d’information sur les aides au sevrage tabagique et d’accompagnement pour un arrêt définitif du tabac a eu lieu en présence de l’équipe d’addictologie et de tabacologie, de la médecine préventive et de sages-femmes tabacologues et de l’ Association Addictions France Le dossier du cancer du poumon est important en Corse et pour lutter contre celui-ci la Ligue contre le cancer de Haute-Corse, en partenariat avec la CPAM, a programmé 6 journées de sensibilisation aux méfaits du tabac et aux méthodes de sevrage. Ce jeudi 10 novembre, Christian Sain, tabacologue à la Ligue contre le Cancer, était au magasin Leroy Merlin à Furiani. « C’est un lieu de passage important. Chaque année bon nombre de clients du magasin viennent à notre rencontre. La plupart de ceux qui entreprennent un sevrage par notre intermédiaire, y parviennent »Après cette journée de jeudi, d’autre RDV sont planifiés : Lundi 14 novembre au Casino de Corte, lundi 21 novembre au Leclerc de l’Île-Rousse, lundi 28 novembre au Super U de Calvi.