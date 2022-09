Corse : 650 appels en 6 mois au 3114, le numéro de prévention du suicide qui sauve des vies

Sur la place du Marché d’Ajaccio se dresse une grande œuvre peinte à la bombe par le graffeur corse Mako Deuza . Dessus, une femme souriante. Il s’agit d’Adeline Edouard , l'infirmière qui répond au 3114, le numéro gratuit est dédié aux personnes ayant des idées suicidaires, mais aussi à leurs proches et à celles endeuillées par un suicide.

Actif depuis mars 2022, ce centre d'appels basé à l’hôpital de Castellucciu a réceptionné 650 appels de personnes suicidaires, de familles ou amis inquiets pour un de leur proche ou répondant aux demandes des professionnels ayant besoin de conseils. « Les appels sont anonymes et nous sommes soumis au secret médical. Les personnes qui nous appellent peuvent aller de pensées suicidaires sur des jeunes comme des personnes âgées. Il ne faut pas croire que ce sont des personnes qui ont des maladies mentales, cela touche des employés, des personnes qui ont des familles… », e xplique le docteur Elise Mosconi, psychiatre a u centre hospitalier de Castellucciu .



Au bout du fil, pour répondre aux questionnements, orienter vers les structures de proximité adaptées, se trouve une équipe composée de 3 infirmières, une psychologue, un cadre et deux médecins. « Dès que nous recevons un appel, nous évaluons la situation, le risque suicidaire pour intervenir d’urgence si besoin en collaboration avec le Samu ou les pompiers », reprend le docteur Mosconi. L’œuvre réalisée ce samedi 10 septembre à l’occasion de la journée nationale de prévention du suicide a donc pour but de mettre en lumière un des visages qui se trouve derrière les répondants des 12 centres nationaux gérant les appels du 3114.



150 personnes suivies en Corse



Dans la même démarche de réduction du nombre de suicides, depuis décembre 2022, le centre de prévention des suicides fait partie du programme VigilenS . Grâce à ce dispositif permettant aux établissements de santé de signaler les personnes ayant effectué une tentative de suicide, 150 Corses sont désormais suivies par le centre. « Nous prenons régulièrement des nouvelles par téléphone , on va vers eux, car ce sont souvent des personnes très isolées », continue la psychiatre . D’abord mis en place dans les Hauts-de-France, ce dispositif a prouvé son efficacité puisqu’il a ramené dans ce département le taux de suicide à la moyenne nationale. Son coût annuel en Corse s’élève à 280 000 euros entièrement financés par le ministère de la Santé.



Un nombre de suicides annuels encore inconnu

À travers ces dispositifs, le but du centre de prévention du suicide est aussi d’essayer de recenser le nombre de suicides annuels sur l’île. E ncore un suje t tabou dans la société française, les derniers chiffres corses sur le suicide datent de 2014. À l’époque, l’île recensait 120 hospitalisations pour tentative, chiffre qui était « censé être en dessous de la moyenne nationale », doute Elise Mosconi . En effet, la psychiatre regrette un système de codage de l’hôpital ne permettant pas de déceler si le patient s’est suicidé ou non. « Surdose de médicaments, accident de chasse, noyade… le motif de la mort n’apparaît pas. Lors des hospitalisations c’est pareil, o n écri t lésion auto-infligée ou intoxication aux médicaments ce qui ne permet pas d’avoir des chiffres précis sur ce phénomène », déplore la psychiatre . Pourtant, elle en est sûre : « Si on connaissait vraiment l’ampleur de ce phénomène, il y aurait plus de moyens financiers attribués pour la prévention ».



En attendant, l’œuvre exposée sur la place du Marché d’Ajaccio et estampillée du numéro 3114 sera visible pendant dix jours.