Corse : 520 cas avérés covid-19 et 42 décès depuis le début de l’épidémie

La Corse déplore deux nouvelles victimes du Covid-19. Il s'agit de deux hommes de 80 et 86 ans qui ont été emportés par le virus au centre hospitalier d'Ajaccio où deux cas supplémentaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 280 le nombre de patients positifs contre 78 à Bastia.



A Ajaccio 57 personnes sont toujours en "hospitalisation conventionnelle" et 17 sont en réanimation ou soins intensifs.

Sur l'ensemble de l'épidémie 47 ont pu retourner à leur domicile.



Au centre hospitalier de Bastia il y avait ce jeudi en milieu d'après-midi 8 personnes hospitalisées et 2 en réanimation ou soins intensifs.



Le nombre de décès enregistrés dans les deux hôpitaux est aujourd'hui de 36, dramatique bilan auquel il faut ajouter les victimes survenues dans les Ehpad : 6 depuis le début de l'épidémie.

Dans les Ehpad il y a encore 34 résidents Covid-19 "confirmés ou possibles" selon l'Agence régionale de Santé qui dans son point quotidien estime le bilan général du coronavirus en Corse à 520 cas avérés Covid-19 et 42 décès.