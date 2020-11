Coronavirus : une campagne de dépistage dans le Sartenais-Valinco-Taravo

A l’initiative de la communauté des communes du Sartenais-Valinco-Taravo, l’ARS de Corse et 9 communes du territoire, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Sartène, le Laboratoire 2A2B de Propriano et des professionnels de santé libéraux une campagne gratuite de dépistage de la COVID-19 (tests RT-PCR) va débuter ce vendredi 27 novembre jusqu'au 5 décembre.

Les communes de Sartène, Giuncheto, Foce Bilzese, Bilia, Granace, Campomoro, Grossa, Fozzano et Santa-Maria-Figaniella sont concernées par cette campagne.