Coronavirus : troisième jour sans nouveaux cas en Corse

MV le Jeudi 28 Mai 2020 à 16:42

Les données liées au Covid-19 ne changent pas en Corse et sont plutôt encourageantes s. Ce jeudi 28 mai on compte toujours 293 cas de coronavirus confirmés par test PCR mais, pour le troisième jour consécutif, aucun nouveau cas N’a été révélé par les tests réalisés hier.

Parmi les cas confirmés, 11 patients sont hospitalisés dans les hôpitaux de Bastia et Ajaccio.



