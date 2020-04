Coronavirus : pour les malades sans domicile, un centre de confinement a ouvert à Porticcio

Depuis une semaine le centre CCAS de Marina Porticcio abrite des infirmiers de l'hôpital d'Ajaccio qui, pour protéger leur famille "cherchaient un endroit où poser leurs valises"

A partir de 6 avril, le village sera aussi le lieu de confinement de personnes en grande précarité, des sans-abri, vivant dans la rue, dans des squats, en hébergement d’urgence ou structure collective.

Cet accueil permettra à ces personnes, si elles présentent des symptômes ou sont diagnostiquées positives au virus, d’être prises en charge dans des chambres individuelles afin d’être confinées et éviter ainsi la propagation du virus.





La Croix Rouge, grâce à une convention tripartie mise en place avec la préfecture et et la CCAS, permettra d’y effectuer un suivi.

Dans un communiqué, la Caisse Centrale des activités Sociales des Electriciens et Gaziers indique avoir mis à disposition ses villages vacances, fermés depuis le 14 mars pour contribuer à héberger ces personnes fragiles ainsi que les soignants.



A Borgo, le village accueillera les pensionnaires confinés des maisons d'enfance du Belvedere et la Scalinata. Le centre de Saint Florent accueillera le personnel soignant de l'Ehpad voisin.