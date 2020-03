Coronavirus : les visites limitées à l’hôpital de Bastia

MV le Jeudi 12 Mars 2020 à 11:01

Les mesures pour limiter la propagation du coronavirus impactent le Centre hospitalier de Bastia où les visites sont limitées à une seule personne par jour et même proscrites pour celles concernant les enfants.



Sur sa page Facebook le CH de Bastia informe limiter et suspendre pour certains cas (enfants et personnes malades ou présentant des symptôme grippaux) les visites à l’hôpital pour une durée indéterminée à partir de ce jour.

