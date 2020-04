Coronavirus : les pharmacies vont pouvoir vendre des masques "grand public"

Les Français peuvent désormais acheter des masques en tissu en pharmacie. Un arrêté du ministère de la Santé publié dans la nuit de samedi à dimanche a introduit dans la liste des produits autorisés à la vente dans les officines les masques « non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables » . Ces dispositifs de protection ne faisaient pas partie des produits qui pouvaient être vendus en pharmacie.Les FFP2 et les chirurgicaux restent réservés aux personnels de santé