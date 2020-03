Coronavirus : les dispositions mises en œuvre à Ajaccio

Lundi avant l'intervention du Président de la République, la Ville d’Ajaccio a décidé de prendre des mesures d’anticipation. À commencer par la mise en place du télétravail pour ses agents administratifs pour lesquels cela est possible. La Municipalité assure néanmoins un service minimum garanti grâce aux procédures d’astreintes et à des heures de permanences adaptées à la situation.Concernant la propreté urbaine : l’entretien de la ville sera assuré, ainsi que les interventions d’urgences techniques, d’hygiène et de sécurité seront traitées.se relaieront tous les 14 jours et ouvriront de 9h00 à 14h00. Leurs missions sont restreintes : les demandes nouvelles de pièces d’identité ne sont pas instruites, seules les pièces d’identité arrivées à l’État civil seront délivrées (de 8h00 à 12h00). Les déclarations de naissance et de décès seront traitées.l’émission de titres d’occupation du domaine public est stoppée.Suite aux mesures de confinement, la Ville d’Ajaccio a mis en place la gratuité des horodateurs. Le parking du Diamant est ouvert gratuitement et reste gardienné.Toutes les activités culturelles et sportives sont annulées et les infrastructures fermées.La police municipale reste bien entendu mobilisée.Le secrétariat du maire et des adjoints est disponible par mail, à l’adresse suivante : cabinet@ville-ajaccio.fr Les dossiers sont traités en télétravail.Les inscriptions reprendront à la réouverture. Les dates butoir pour la remise des dossiers d'inscription scolaires et périscolaires, sont annulées. Les familles seront informées en temps voulu.Cliquez ici pour vous informer sur les dispositions prises par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et plus particulièrement le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : https://www.ca-ajaccien.corsica/ Pour plus de détails et les réponses aux questions que vous vous posez :Le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/