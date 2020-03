Coronavirus : la mairie de Bastia prend ses dispositions pour le confinement

Parc et jardins fermés au public



L’ensemble des établissements de la Ville de Bastia, les parcs, jardins et l’ascenseur du Matinum sont fermés au public à compter du mardi 17 mars et ce pour les quinze prochains jours.







Continuité du service public



Durant cette période, la Ville de Bastia assurera la continuité du service public :



> le service de l’état civil et des cimetières seront ouverts

L’utilisation du portail citoyen pour toutes les démarches administratives et le contact par mail et téléphone sont à privilégier.



> le service de portage de repas à domicile assuré par notre Centre Communal d’Action Sociale et la cuisine centrale sera maintenu afin de continuer à venir en aide aux populations fragiles et isolées



> la propreté urbaine continuera d’être assurée tout comme les interventions d’urgences techniques



> la police municipale sera présente sur le terrain aux côtés des services de sécurité et de secours



> les parkings sous-terrain et la capitainerie du Vieux-Port seront ouverts



> le service communal d’hygiène et de santé accompagnera le comité de direction de la Ville dans la gestion de cette crise

Afin d’assurer cette continuité d’activité, l’ensemble des services supports (informatique, ressources humaines, finances, urbanisme, commande publique, juridique, communication) sera mobilisé tout comme l’ensemble des directeurs et le cabinet du Maire.





Stationnement

Dans ce contexte extrêmement difficile pour les commerçants, artisans et entreprises, aucune occupation du domaine public durant la période de fermeture des établissements ne sera facturée. Aussi, les horodateurs ne seront pas actifs durant la période de confinement.





Garde des enfants

Enfin, en coordination avec les services de l’Éducation Nationale, un accueil des enfants des personnels de santé ne disposant pas d’un moyen de garde sera assuré au sein de l’école Amadei et de la crèche municipale et ce grâce au personnel municipal qui s’est d’ores et déjà porté volontaire. Les demandes de garde sont à adresser à l’Inspection Académique.





L'importance de respecter les regles

Dans ce contexte de crise sanitaire, la Ville de Bastia appelle chacun de ses citoyens au respect des mesures afin de freiner autant que possible la propagation du COVID-19.