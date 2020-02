Coronavirus : la conférence des présidents de l’Assemblée de Corse en appelle au civisme

La Conférence des présidents de l’Assemblée de Corse élargie au Conseil exécutif s’est réunie ce jour mardi 25 février 2020. L’objet de cette réunion était de partager l’information disponible avec l’ensemble des sensibilités politiques de la Corse dans leur diversité.Un point a été fait à la fois sur la situation sanitaire telle qu’elle se présente à cette heure et sur les mesures prises par les services de l’Etat, juridiquement compétents en la matière. L’information a été délivrée de façon complète par les présidences de l’Assemblée et de l’exécutif, lesquelles ont participé aux réunions avec la préfecture, après quoi de larges échanges ont eu lieu entre les différents élus.Les représentants ont pris acte des mesures d’ores et déjà prises par la Cellule de crise à laquelle la Collectivité de Corse est représentée.Ils ont souhaité être tenus informés en temps réel par cette cellule de crise et continuer à faire valoir leur point de vue collectif au sein de cette structure.Ils en appellent à la responsabilité et au civisme de chacun, notamment en ce qui concerne les personnes provenant des zones à risques, lesquelles sont invitées à respecter les recommandations formulées par les pouvoirs publics.Ont participé à cette réunion : Jean-Guy Talamoni, Dr François Benedetti, Dr Danielle Antonini, Pierre Poli, Jean-Martin Mondoloni, Pascal Carlotti, Valérie Bozzi, Jean-Charles Orsucci, ainsi que le Dr Paul-André Colombani, député, Paul Marcaggi, représentant de la CCI.