Coronavirus : la Corse passe au stade 2 de vigilance

Malgré la diffusion du Coronavirus en France et le passage au stade de vigilance 2, certaines mesures prises au début de l'épidémie on été levées par le ministre de la Santé ce samedi. Le confinement recommandé aux personnes de retour d'une zone "à risque" est par exemple levé

Le développement du virus en France fait évoluer les mesures de vigilance. « Nous levons des contraintes qui ne se justifient plus. Les élèves revenant d’Italie pourront retourner à l’école. »



Sur le port de Livourne où plusieurs centaines de personnes de retour sur Bastia attentent d’embarquer, la situation est maîtrisée et calme. Les passagers n’appréhendent pas la traversée ni leur retour malgré l’es inquiétudes des derniers jours.

Ce midi le préfet de Corse tiendra une conférence presse pour faire le point de la situation sur l’île où ce samedi à le bilan à mi-journée l’ARS avait recensé 7 cas possibles de covid-19 en Corse : six cas à l’hôpital de Bastia et un à l’hôpital d’Ajaccio.



A ces cas s’ajoute un patient hospitalisé hier pour une insuffisance respiratoire grave. Conformément aux nouvelles recommandations, ce patient a fait l’objet d’un prélèvement qui est revenu négatif.



Les résultats des tests devraient être connus dans la journée.