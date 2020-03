Coronavirus : la CGT des finances publiques demande la fermeture de tous les services

Philippe Jammes le Lundi 9 Mars 2020 à 11:38

Ce lundi matin la cgt finances publiques Haute-Corse, via un courrier, a demandé à sa directrice départementale à Bastia de fermer tous les services en raison de l’épidémie de Coronavirus .

« Depuis ce week-end la situation sanitaire de la Corse s'est fortement dégradée » écrit Dominique Vivarelli de la CGT Finances de Haute-Corse. « La ville d'Ajaccio est classée "Cluster" ce qui signifie que c'est une zone fortement infectée. Le virus ne sachant pas lire, nous craignons une propagation sur tout le territoire insulaire. De plus les transports aériens, maritimes, terrestres continuent sans aucune restriction. Il est de notre responsabilité de demander à notre direction d'appliquer toutes les mesures de prévention et de précaution nécessaires afin de garantir la santé des personnels. Dans la mesure où à ce jour aucune protection des agents n'existe (Gants, solution Hydroalcoolique, masques), la CGT demande que tous les services soient fermés au public sans délai » .



