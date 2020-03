Coronavirus : l'Italie ferme écoles et universités jusqu'à la mi-mars

La diffusion du coronavirus en Italie « est toujours en phase d'expansion » affirme le gouvernement italien ce mercredi. Après une courte décélération des contaminations, la propagation du virus a connu une nette accélération en Italie ces dernières heures.

Ce 4 mars au matin, plus de 2.500 personnes étaient désormais contaminées par le COVID19 qui a provoqué 80 victimes. Des chiffres en hausse de 18 % en une seule journée et qui font peur aux italiens et à Giuseppe Conte, qui après avoir réuni le conseil des ministres cet après-midi, a décidé de fermer écoles et universités au moins jusqu'à la mi mars.

Cette mesure radicale, qui sera officialisé par décret en fin de journée, est censée empêcher la propagation du virus présent dans 19 des 20 régions (toutes les régions sauf la Val d'Aoste), touchant plus de 2 500 personnes.