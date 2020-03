Coronavirus : frontières fermées, comment rentrer en France ?

Selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la France doit organiser le retour de quelque 130 000 ressortissants bloqués à l'étranger par la pandémie de Covid-19.



Le gouvernement invite donv les Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger à prendre toutes les mesures nécessaires pour rentrer rapidement en France. Pour les y aider, le ministère chargé des transports a demandé aux compagnies aériennes de maintenir au maximum leurs lignes ouvertes vers la France et de modérer leurs prix. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avec l’ensemble de postes diplomatiques et consulaires, est pleinement mobilisé pour obtenir l’autorisation de liaisons aériennes spéciales et pour que ces liaisons aériennes spéciales puissent être assurées par des vols commerciaux. Les Français se trouvant à l'étranger et qui souhaitent rentrer peuvent s'inscrire sur le dispositif Ariane, via le site du Quai d'Orsay, afin qu'ils puissent être joignables. « Nous avons mis en place une cartographie aéroport par aéroport, pays par pays, consulat par consulat pour identifier le nombre de Français demandant à rentrer ».



Pour les Françasi à l'etranger qui "n'ont pas un toit "

Ces démarches ont déjà porté leurs fruits en plusieurs endroits. Pour les Français qui sont en attente d’un vol et qui ne disposent pas d’hébergement, le gouvernement a mis en place un service d’urgence de mise en relation de français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et des français établis hors de France se portant volontaires pouvant les accueillir. Ce service d’entraide, pour proposer un hébergement ou pour en demander un, est disponible à l’adresse web suivante : www.sosuntoit.fr



Ce site a été mis en place sous l’égide du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, grâce à l’engagement de la Fédération internationale des Accueils Français et francophones à l’étranger (FIAFE). Ce projet a été rendu possible grâce à la solidarité d’experts du web et d’entrepreneurs, pour créer cette plateforme en quelques heures.