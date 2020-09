Coronavirus en Corse : la contamination s'accélère chez les jeunes

Même si les personnes âgées ou souffrant d’autres pathologies sont les plus à risque de décéder de complications liées au Covid-19, les jeunes et les adultes en bonne santé ne sont pas à l'abri de developper de formes sévères de la maladie selon les experts;



Les comportements mauvais mis en cause

Cette explosion de contaminations, qui touche désormais toutes les tranches d’âge, serait due à la multiplication des réunions familiales et des rassemblements pendant la période estivale.



​Cette tendance au relâchement constatée chez les jeunes, moins craintifs du coronavirus, a sans douté joué un rôle dans la transmission de la Covid-19 qu'aujourd'hui en Corse circule "de façon active".



"Le nombre de positifs a augmenté de 32 % par rapport à la semaine précédente, " a déclaré la directrice générale de l’ARS de Corse, Marie-Hélène Lecenne en alertant sur le fait que ces taux vont encore augmenter.



Les bars vont fermer à minuit



Pour endiguer l'épidémie le préfet de Corse, Pascal Lelarge, a annoncé dimanche dernier plusieurs mesures parmi lesquelles la fermeture de tous les bars de l’île à minuit. « Corrélativement, il n’y aura pas de vente d’alcool à emporter ni de transport et consommation d’alcool sur la voie publique à partir de 23 heures », a-t-il précisé. Ces mesures ne concernaient pas les activités de restauration.

