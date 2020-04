Coronavirus en Corse : des mesures de confinement renforcées durant le week-end de Pâques

Même si l'immense majorité des Corses observe un confinement rigoureux, le corps médical et certains professionnels de l'alimentation ont alerté les services de l'Etat sur des comportements abusifs qui ont été observés dans la fréquentation des commerces.



"Se déplacer à plusieurs pour faire ses courses au supermarché, - rappelle le préfet de Corse - c'est faire courir un risque inutile aux siens et aux autres. Rester plus que le temps nécessaire aux achats dans les commerces, stationner longuement sur les parkings ou aux abords des entrées des magasins, c'est prendre un risque inutile pour soi-même ou pour les autres."