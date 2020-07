Coronavirus en Corse - Franck Robine : "nous prenons très au sérieux les alertes de Jérôme Salomon"

En pleine période estivale, les vacanciers tombent le masque. Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme dans une interview accordée à nos confrères de Figaro. Il estime que « Il faut se préparer à une reprise de l’épidémie, voire à une deuxième vague », qui est possible « cet automne ou cet hiver ».



Jérôme Salomon invite d'ailleurs l'ensemble des français "même si ce sont les vacances estivales (...) à la prudence, à la vigilance et au bon sens en conservant les bons réflexes, les gestes barrières et d’hygiène car ce sont nos comportements individuels et collectifs qui conditionnent le risque de reprise de l’épidémie", a-t-il confié à la journaliste du Figaro.



Le préfet de Corse, Franck Robine et l'Agence régionale de la Santé, s'attèlent depuis des mois à la bonne réception des touristes et veillent au respect des gestes barrières et des distanciations sociales pour la saison estivale.

"Tout l'enjeu de la saison touristique sera le respect des mesures sanitaires. Les Corses ont prouvé pendant le confinement qu'on peut leur faire confiance. Seulement trois établissements ont été fermés depuis le déconfinement. Le but est donc de faire de l'île de Beauté une destination confiance.", déclare le préfet de Corse.

Franck Robine et la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne, prennent "très au sérieux les alertes de Jérôme Salomon" et seront "très vigilants" quant à l'éventuelle évolution de l'épidémie dans les prochains mois.



Un reconfinement "ciblé"



Jean Castex, le nouveau premier ministre a confirmé qu’un plan de reconfinement "ciblé" est prévu pour la France en cas de deuxième vague. "Je viens dans le sens de la mission qui m'a été confiée, avec la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague mais surtout en préservant, la vie, la vie économique, la vie sociale", a expliqué ce mercredi matin Jean-Castex sur RMC/BFMTV, soulignant que le pays ne "supporterait pas" un second coup d'arrêt national.



Si une seconde vague d'épidémie arrivait sur l'île, le préfet de Corse a, d'ores et déjà, préparé l'éventualité. "On peut imaginer qu’un établissement collectif soit concerné par un cas de Covid-19, comme cela a été le cas à Ajaccio le 8 juillet dernier. Le malade et les cas contacts ont immédiatement été isolés et testés. Si les personnes étaient positives alors nous aurions confiné le foyer en question", explique-t-il.