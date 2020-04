Coronavirus : des aides du CCAS de l'Ile-Rousse aux personnes en difficultés

Jean-Jo Allegrini-Simonetti, maire de l'Ile-Rousse, Président du Centre Communal d'Action Sociale communique:

" Notre commune gère par le biais de son centre communal d’action sociale, depuis 2 ans la Fabrique citoyenne de Lisula qui est un équipement de proximité ouvert à l'ensemble des habitants et offre accueil, animations, activités et services à finalité sociale.

D’autre part le CCAS développe l’essentiel de la politique sociale de la commune à travers des activités et missions (dans un cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir les populations concernées telles que les personnes handicapées, en difficultés ou les personnes âgées, en délivrant des secours d’urgence, ou encore des chèques service permettant d’acheter des produits d’hygiène ou des produits alimentaires.





Compte tenu du contexte actuel de crise, le CCAS supportera financièrement et techniquement des aides destinées directement aux habitants de la commune se trouvant dans une situation fragilisée (les personnes en difficulté sont priées de se rapprocher des services du CCAS pour connaitre les critères d’attribution des aides en téléphonant au 0495601464 ou 0777961657 ou un envoyant un mail à ccasilerousse@gmail.com" .