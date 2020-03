Coronavirus : départs à l'étranger annulés pour des étudiants de l'Université de Corse

Suite à l’annonce du Président de la République en date du 12 mars 2020, les mesures mises en œuvre à l’Université de Corse restent en vigueur à savoir la fermeture au public de l’ensemble de ses bâtiments et la suppression des cours en présentiel. Concernant les activités administratives, celles des laboratoires de recherche et celles relatives à la continuité pédagogique, l’Université de Corse continuera de recevoir ses personnels à compter de ce lundi 16 mars.



Tous les évènements restent suspendus jusqu’à nouvel ordre.



Continuité pédagogique :

Chaque composante pédagogique met en place des mesures permettant la poursuite des enseignements durant cette crise via notre campus numérique (supports de cours, vidéo et podcast en ligne, mise en place de visio-conférence...). Les responsables pédagogiques sont à votre écoute pour toute demande d’information supplémentaire sur ce point.





Mobilités internationales (stage, formation) :

En raison du caractère mondial et imprévisible de cette pandémie, toutes les mobilités internationales dans l’Union Européenne et hors Union Européenne (stages et formations) sont suspendues. Si vous aviez obtenu une autorisation ou une convention de mobilité (stages et formations) pour un départ à l’étranger, celle-ci, jusqu’à nouvel ordre, n’est plus valable.

Si vous effectuez en ce moment même une mobilité dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne, sachez que vous avez la possibilité de l’interrompre si vous le souhaitez . Vos responsables pédagogiques se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans l’organisation de votre retour.