Coronavirus : comment le CIAS du Pays Ajaccien essaie de rompre l’isolement des personnes âgées

« J’ai ma tablette depuis vendredi et j’en suis très contente » se réjouit Marie-France, 62 ans « et demi ». Stretching, gym douce, théâtre, yoga, mais aussi ateliers mémoire, grâce à cet outil prêté par Centre Intercommunal d’action sociale (CIAS), elle peut chaque jour bénéficier des activités en visioconférence proposées par la structure. Une bouffée d’oxygène en cette période de reconfinement.



Comme Marie-France, une quinzaine de personnes de plus de 60 ans ont pu bénéficier, depuis le début de l'opération il y a une semaine, de ces prêts de tablettes numériques. « Les personnes âgées ont un besoin de lien social » explique le Vice-Président du CIAS David Frau. Et ce matériel informatique leur permet de maintenir ou de créer ce lien, grâce aux activités à distance proposées par le centre. Des sessions sont organisées depuis cet été, mais la pratique s’est renforcée avec ce deuxième confinement : « On avait une offre de loisirs et culturelle à l’année, on la remplace par une offre en visio » indique la directrice Barbara Serreri.



L’objectif ? « Reproduire ce qui était mis en place au sein de nos locaux, dans les espaces de partage ». Aujourd’hui, 250 personnes sont d’ores-et-déjà inscrites à ces ateliers, gratuits et ouverts à tous publics. « Cela permet d’aller au-delà des seniors, car le but est de faire aussi des ateliers intergénérationnels » précise David Frau.



Et pour nos aînés qui ne seraient pas familiers des nouvelles technologies, le CIAS propose également de suivre une formation, directement dans leurs locaux, sur rendez-vous, afin d’acquérir les principes d’utilisation de base des tablettes prêtées, mais également du matériel personnel. Une aide accueillie bien volontiers par Marie-France : « Je me suis déjà servie d’une tablette il y a quelques années mais j’avais oublié ». Désormais, elle suit tous les matins des cours de sport en ligne : « C’est sympa, je ne regrette pas du tout ! » conclut-elle.