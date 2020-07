Coronavirus : aucun nouveau cas confirmé, ce jeudi, en Corse

Les 22 et 23 juillet, L'ARS de Corse a lancé à Porto-Vecchio la 1ère opération de dépistage gratuit (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) pour faciliter l’accès aux tests et casser les chaines de transmission du virus dans la région de Porto-Vecchio.

La participation de la population au dépistage a été un succès.

239 prélèvements ont été réalisés.



Aucun ne s’est révélé positif au virus de la Covid-19



Sur l’ensemble des 239 personnes qui se sont portées volontaires pour un prélèvement, on compte 90,8% de résidents et 9,2% de non-résidents. Parmi elles, 54% étaient des femmes et 46 % des hommes. On note également que plus d’un tiers des personnes testées sont âgées de 65 ans et plus, alors que les moins de 30 ans sont très peu représentés avec 13% des prélèvements. de prélèvements par tranches d’âges :

15-44 ans : 34.9%

45-64 ans : 29.8%

+ de 60 ans : 43.3%