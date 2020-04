Coronavirus : Trois nouveaux décès à Ajaccio

Le Covid-19 a fait trois victimes de plus au centre hospitalier d'Ajaccio : 2 hommes de 71 et 82 ans et une femme de 85 ans. Dans le même temps, toujours à Ajaccio, le centre hospitalier a enregistré 5 cas positifs supplémentaires.Avec ces trois nouveaux décès la Corse affiche à son funeste compteur 46 morts avec les 6 enregistrés dans les Ehpad où l'ARS signale que dans 5 des 28 établissements de Corse pas moins de 44 résidents Covid-19 confirmés ou possibles ont été signalésPourtant l'annonce par Santé Publique France dans le courant de la soirée de dimanche de l'absence totale de patient en réanimation au centre hospitalier de Bastia - faisant de la Haute-Corse le seul département dans ce cas - avait suscité bien des espoirs.Mais avec l'annonce de ces trois décès supplémentaires et l'enregistrement de ces nouveaux positifs…Aujourd'hui il n'y a plus que 47 personnes hospitalisées - dont 15 en réanimation à Ajaccio - et pas moins de 126 patients ont pu rentrer chez eux depuis le début de l'épidémie.A noter encore que depuis le 23 mars, les laboratoires de ville ont procédé à 2 676 tests et que 180 se sont révélés positifs.