Coronavirus : Tous les établissements scolaires du grand Ajaccio fermés

Depuis lundi 9 mars les établissements scolaire d'Ajaccio étaient fermés pour endiguer l'épidémie de coronavirus qui compte à ce jour 36 cas positifs dans la ville impériale.



A la suite de cette décision, les maires des communes environnantes d’Ajaccio ont fait part de difficultés pratiques dans le fonctionnement des établissements et des services associés (cantines, garderies, activités périscolaires…) du fait des liens entre ces communes et la ville centre.

"C’est pourquoi - explique dans une note la Prefecture - dans un souci de bien répondre aux préoccupations de la population, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, en lien avec la rectrice de la région académique de Corse, a décidé de fermer à compter du jeudi 12 mars et jusqu’au dimanche 22 mars inclus, les écoles et collèges situés dans les bassins de vie du grand Ajaccio.

Cette extension du périmètre de la mesure de fermeture des écoles et établissements scolaires tient compte du maillage territorial et du découpage scolaire."

En annexe, la liste des écoles et collèges concernés.



Liste des écoles et collèges concernés Ecoles

Écoles d’Afa

Écoles d’Alata Pruno / Trova

Écoles d’Appieto / Volpaja

École de Bastelica

Écoles de Bastelicaccia

Regroupement pédagogique intercommunal de la Gravona - écoles de Bocognano / Carbuccia / Tavera / Ucciani

Ecole de Cauro

École de Cuttoli Cortichiato

Écoles d’Eccica Suarella

Écoles de Grosseto Prugna / Porticcio

Écoles d’Ocana

École de Péri

École de Pietrosella / Ruppione

École de Sari d’Orcino

Écoles de Sarrola Carcopino / Mezzana

École Valle di Mezzana

École de Vero

Collèges

Collège de Baléone

Collège de Porticcio