Coronavirus. "Notre système de santé n'est pas prêt à accueillir une épidémie" estime Gilles Simeoni

"Personne ne peut être rassuré à cette heure. Mais nous sommes positifs et nous travaillons.", déclare Jean-Guy Talamoni le président de l'Assemblée de Corse au sortir de la réunion.



Le conseil exécutif s'est entretenu longuement ce jeudi 12 mars, avec Thomas Degos, responsable de la task force interministérielle, Sandra Guhtelvel membre de l’état-major de la même task force, le professeur Antoine Tesniere, membre du cabinet du ministre de la santé, Christophe Schmidt secrétaire général défense et sécurité et le préfet de Corse, Franck Robine pour évoquer les mesures à mettre en œuvre en Corse pour lutter contre la propagation du Coronavirus.



L'entretien devait initialement se dérouler avec le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon cependant, ce dernier a été rappelé en urgence à l’Elysée. Lors d'une seconde réunion, Gilles Simeoni a convié les députés de Corse, les présidents de différents groupes de l’Assemblée de Corse, ainsi que les maires d’Ajaccio, de Bastia et le président de l'Union régionale des professionnels de Santé à s'exprimer sur le sujet.





Les liaisons entre la Corse, l'Italie et le continent remises en cause

La question des allées et venues sur l'île est un sujet qui a fait débat. Depuis plusieurs jours, le président de l'Assemblée de Corse, demande une interruption des liaisons aériennes et maritimes avec l'Italie. Pour Jean-Guy Talamoni : "Les relations entre la Corse et l'Italie sont simples à réaliser et il est nécessaire d'agir vite. Entre la Corse et la France, les choses sont plus complexes compte tenu du nombre de Corses qui prennent l'avion et le bateau pour des raisons médicales".

Gilles Simeoni demande lui aussi la suspension des liaisons avec l'Italie mais aussi un renforcement des contrôles des passagers venus du continent, dans les ports et les aéroports de Corse pour limiter la propagation du virus.



"A l'heure actuelle notre système de santé n'est pas prêt à accueillir une épidémie"

Les élus ont demandé une augmentation des lits et des capacités dans les services de réanimation pour faire face à l'épidémie qui, selon les professionnels, aura tendance à s'accroître dans les prochains jours. Lors de cette même réunion il a été question de demander à nouveau des masques de protection, et une massification des tests. Sur ce point, les élus attendent " des réponses précises dans les prochaines heures" pour pallier un système de santé qui n'est, selon Gilles Simeoni, "pas prêt à accueillir une épidémie".





Une application sans faille des gestes barrières

Pour limiter la propagation du virus, Gilles Simeoni demande aux Corses d'appliquer de façon très rigoureuse les mesures de prévention et les gestes barrières. Dans le prolongement de la mesure de fermeture des écoles, le président de l'exécutif demande à la population "de limiter les activités sociales des enfants" et que "les familles s'organisent au mieux pour ne pas répandre le virus."



Dans la même logique, la question de la tenue de la Madonuccia à Ajaccio a aussi été abordée. Le préfet de Corse a indiqué sur ce point qu'il y aurait très prochainement une concertation avec le maire d'Ajaccio et l'évêque de Corse pour décider du maintien de cette évènement.

Il en va de même du déroulement des élections municipales de ces 15 et 22 mars.

Lors de cette réunion tous les élus ont rapporté les craintes de la population mais le préfet a confirmé qu'en l'état les élections seraient maintenues.



Sur ce plan, l'allocution dès 20 heures du président Emmanuel Macron devrait lever le voile sur cette éventualité.