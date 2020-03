Coronavirus. Moins de rotations de trains entre Bastia et Ajaccio

Livia Santana le Mercredi 11 Mars 2020 à 15:48

Pour limiter la propagation de l'épidémie sur l'île, les Chemins de fer de la Corse, en accord avec la préfecture, ont décidé de suspendre deux rotations entre Bastia et Ajaccio par jour.



A compter du 12 mars, les trains 1, 2, 5, 6 ne circuleront plus en semaine.

Les trains 11,12, 15 et 16 ne circuleront le samedi.

Le dimanche cela ne concerne qu'une seule rotation, celle des trains 70D et 71D.



Le Chemin de fer de la Corse annoncent également un renforcement des mesures d'hygiène à bord.

