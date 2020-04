Coronavirus. Les agents de sécurité de la SISIS sur le front pour assurer la sécurité des Corses

L'inévitable chômage partiel



"Notre taux d’absentéisme n’a pas fondamentalement varié depuis le début de la crise sanitaire il reste stable.", lance la direction. Cependant, compte tenu du ralentissement de l’activité et des difficultés rencontrées pour redéployer certains agents vers certains sites l'entreprise a été autorisée à recourir au dispositif d’activité partielle pour quelques collaborateurs. "Une décision difficile" selon la direction qui a tout de même tenu à accompagner ses agents en maintenant intégralement leur rémunération pour leur période chômée, même si ce geste représente une charge supplémentaire pour la société qui enregistre aujourd'hui un ralentissement sur les sites du maritime et de l’aérien qui représentent une grande part de leur activité.

Depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, les équipes de la société de Sécurité incendie surveillance intervention sureté (SISIS) de Lucciana, sont mobilisées pour assurer la sécurité des Corses. Ces travailleurs de l'ombre sont essentiels à l'activité restante du pays car c'est grâce à eux que les hôpitaux, les bureaux de poste, les grandes surfaces et bien d'autres commerces, peuvent rester ouverts.Face à cette crise sanitaire, la société de sécurité a complètement réorganisé le travail et redéployer ses employés sur les sites d’importance vitale puisque les besoins en sécurité se sont révélés plus importants.Les 500 agents s'appliquent aujourd'hui à assurer la gestion des flux mais ils veillent aussi au respect des mesures de distanciation sociale pour prévenir la propagation du virus notamment dans les hôpitaux d’Ajaccio, Bastia Corte et Tattone.Au début de la crise sanitaire, la société disposaitd’un stock de masques, gants et solutions hydro-alcooliques qui a permis jusqu’à présent de doter les agents. "Notre accès aux équipements de protection et notamment aux masques n’est pas des plus faciles en ce moment ... mais nous nous y employons. Il ne faudrait pas que la pénurie actuelle se prolonge à défaut de quoi nous nous pourrions plus équiper nos collaborateurs comme il se doit.", explique la direction qui attend des autorités qu'elles "prennent la pleine mesure du rôle exercé par les agents de sécurité" . A ce titre, elle demande qu'ils soient inclus dans le champ prioritaire pour l’accès aux équipements de protection individuelle.Au-delà des équipements de protection, la SISIS s'inscrit dans la stratégie portée par le laboratoire de l’université de Corse et souhaite pouvoir effectuer des dépistages pour "s’assurer de l’état de santé des collaborateurs" et ainsi prévenir tout risque éventuel de propagation. De ce fait, la direction a commandé plusieurs tests rapides pour les agents les plus exposés et spécifiquement ceux qui sont en contact réguliers avec un public à risque.