Coronavirus : « Les Uns Visibles » réclament des mesures pour les SDF en Corse

Aujourd’hui face à l’épidémie de Coronavirus, « Les Uns Visibles » réclament des mesures d’urgence pour les SDF. «Ce public est sans doute l’un de ceux qui cumulent le plus de facteurs de vulnérabilité. Il s’agit non pas d’énoncer ici nos propres difficultés en tant qu'association caritative, mais de faire un constat édifiant, que nous avons souhaité mettre en lumière auprès des services de l’État » souligne F. Vandendriessche Rocca.



« En effet, à l’heure du Covid-19 et des mesures prises pour enrayer l’épidémie, le confinement ne concerne pas les personnes sans abri comme on peut l’imaginer, elles sont totalement exposées, ne pouvant de surcroît se laver. Sur les 300 SDF recensés, une centaine de sur Ajaccio et le grand Ajaccio sont encore dehors sans pouvoir se mettre en sécurité. Ils sont beaucoup moins nombreux du coté de Bastia fort heureusement. Faute de structures, ces personnes ne peuvent pas se laver, pire même elles se regroupent entre-elles faisant fi des fameuses mesures barrières. En effet en raison d’une gestion trop à risque sur le plan sanitaire, Le Secours Catholique, doté de douches, est fermé et l’accueil de jour de Stella Marris également. Faute d’aides, faute de bras, beaucoup d’association baissent les bras comme par exemple les Restos du Cœur. La fédération corse du Secours Populaire ne pourra sous peu poursuivre faute de moyens matériels ».





Si La Croix Rouge Française continue à effectuer des maraudes et livre des paniers repas (mais jusqu’à quand ?) elle expose elle aussi ses bénévoles à de grands risques. Et à ce jour rien n’est envisagé pour que les personnes sans abri puissent être mis en sécurité ou puissent se laver parce que la situation est réellement trop complexe à gérer. «Nous avons lancé un appel pour qu’un dispositif soit mis en place par l’État, pour permettre à ces personnes sans abri de se laver et d’appliquer les gestes simples préconisés en déployant un dispositif sécurisé et adapté aux structures accueillantes. Nous avons appris que des personnes avaient ouvert leur porte pour des prises de douches, voulant faire preuve de solidarité et ne mesurant par les risques qu’elles encourent à faire entrer un sujet potentiellement à risque. Nous voudrions aussi réquisitionner des structures, comme les gymnases par exemple, afin de mettre à l’abri des personnes vivant dans la rue, un dispositif qui ne devrait pas exposer nos bénévoles à moins de leur donner les moyens de se protéger, si les associations doivent intervenir. Le problème est toujours le même, qui va s’occuper des problèmes sanitaires que cela pose évidemment. L’ARS ne répond pas au téléphone et donc c’est un appel au gouvernement que nous lançons et demandons à l’État de comprendre la situation, de l'intégrer dans le dispositif de confinement, de réagir en ce sens, d’agir vite car chaque jour compte. Sur sa demande nous avons d’ores et déjà énoncé nos difficulté auprès de la préfecture de la Corse du sud».





A Fratellanza a fermé son accueil de jour à Bastia

A Bastia, où le nombre de SDF est beaucoup moins nombreux, l’association Fratellanza qui reçoit en son service d’accueil de jour 30 à 50 SDF par jour, a du fermer son local de jour pour raisons sanitaires. «Nous ne pouvions exposer nos salariés et nos bénévoles face à des problèmes de promiscuité. C’était trop dangereux pour eux » explique Jean-Claude Vignoli, le vice-président de l’association. «Par contre notre accueil de nuit, situé à l’ancien hôpital de Toga fonctionne de nuit comme de jour mais nous ne possédons que 13 lits. Un service de repas est délivré et un gardiennage est assuré. Ceux qui y sont logés peuvent sortir autour du bâtiment en respectant bien sûr les mesures barrières et de distance. Nous avons reçu des aides de la préfecture de la Haute-Corse et de la CdC. La Ligue des Droits de l’Homme nous a aussi proposé son aide. Par contre pour les autres SDF qui sont dans la nature, le problème reste entier d’autant que le centre d’hébergement de nuit de St Joseph est fermé. Nous on travaille vraiment à la limite de nos possibilités»

Ce jeudi 19 mars, le ministre du Logement Julien Denormandie a finalement pris des mesures afin de permettre aux SDF de se confiner avec, à Paris, la réquisition de chambres d’hôtel. Des « centres dédiés » vont aussi ouvrir pour accueillir les sans-abri infectés par le coronavirus.



Mais pour l’heure le problème demeure en Corse.