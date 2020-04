Coronavirus : Le CCAS de Calvi en aide aux personnes dans la difficulté

Depuis le confinement à domicile imposé par le gouvernement depuis le 16 mars dernier, sous l'autorité du Maire Ange Santini et de son adjointe en charge des affaires sociales, le Centre Communal d'Action Sociale multiplie les actions pour être au plus près des concitoyens, notamment les personnes âgées.

Hélène Astolfi a accepté de faire le point à l'entame de cette 3e semaine de confinement:



"En premier lieu, je voudrais dire que les Calvais inscrits sur les registres des Plan Grand Froid et Canicule sont contactés et rappelés régulièrement afin de s’assurer que tout va bien et connaître leurs besoins éventuels.

Les personnes âgées de plus de 70 ans, ne figurant pas sur ces fichiers, sont également concernées. Les agents municipaux disposent en effet d’une base d’appel, utile mais incomplète. Il ne faut donc pas hésiter à vous faire connaître, en appelant le service social : 04 95 47 61 92 ou 04 95 65 89 07".



Et de poursuivre:

" En outre, une distribution de denrées alimentaires est à présent assurée par le CCAS de Calvi :



D’une part, grâce au stock mis généreusement à disposition par les Restos du Coeur et la Croix Rouge, associations représentées localement par Françoise Michelotti et Marie-Blanche Carlotti. Les bénévoles ont, en effet, dû interrompre prématurément leur campagne d’hiver, les consignes sanitaires en vigueur interdisant aux personnes âgées de plus de 70 ans de procéder à leur distribution. Le CCAS a dès lors repris le flambeau afin de pallier aux urgences des plus démunis.

D’autre part, un approvisionnement complémentaire est rendu possible grâce aux denrées offertes par les supermarchés locaux, que la Ville, à cette occasion, remercie chaleureusement : Super U, Casino et Spar Calenzana.

La redistribution globale intervient ensuite, organisée chaque semaine par les agents du CCAS, du Pôle Enfance Jeunesse, et quelques élus, tous mobilisés pour la noble cause.



Dès lors, les bénéficiaires de l’aide alimentaire de la Croix Rouge et des Restos du Coeur sont invités à se présenter, munis de leurs cartes et cabas, vendredi à partir de 11h à l’Ecole Bariani (entrée coté Mairie). Il va de soi que les opérations sont réalisées dans le plus strict respect des normes sanitaires applicables : la distribution a lieu à l’extérieur, le flux des personnes étant quant à lui régulé par l’organisation en place" .



Hélène Astolfi insiste : « Il est essentiel que toutes les personnes en difficulté, autres que celles précitées, puissent nous contacter : 04 95 47 71 92 ou 04 95 65 89 07. Il est également fait appel à la solidarité citoyenne afin que celles qui nécessitent une aide nous soient signalées ».







Enfin, il est rappelé que la navette municipale gratuite fonctionne du lundi au vendredi pour transporter les Calvais ayant des difficultés à se déplacer seuls (courses et rendez-vous médicaux). La navette est disponible sur rendez-vous : 07 70 05 40 53.



Prenez bien soin de vous, oghjè più che mai!