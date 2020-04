Coronavirus - La préfecture autorise la réouverture du marché de Lisula

La mairie a annoncé la réouverture du marché couvert de façon progressive et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. La tenue du marché alimentaire hebdomadaire est autorisée tous les jours de 8h30 à 11h30. Dans un premier temps, quatre producteurs locaux et un revendeur, qui n'ont pas de boutique, sont autorisés à s'installer sous le marché couvert.

Cette réouverture fait suite à une demande de dérogation en date du 16 avril 2020 adressée par le maire de L'Ile-Rousse au Préfet de la Haute-Corse.



"Nous comprenons bien que certains d'entre vous auraient souhaité avoir un nombre d'exposants plus élargi, - commente la mairie dans un communiqué - mais le choix a été fait dans un premier temps et de processus de "retour à la vie normale", de soutenir les circuits-courts et de pouvoir s'assurer de ne pas prendre de risque sanitaire. Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites "barrières" définies au niveau national doivent être observées en toute circonstances par les exposants et les clients. Les étals seront disposés à une distance suffisante les uns des autres pour éviter tout regroupement. Une entrée et une sortie seront définies selon un principe de sens unique vers l'avant. Aucun regroupement de personnes ne sera toléré afin de garantir la sécurité de tous. La Police Municipale sera chargée de veiller à la bonne application de ces mesures. ".