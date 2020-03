Coronavirus : José Oliva rappelle aux buralistes « la priorité de préserver la sécurité de tous »

Voici sa lettre :



« Cher(s)-e (s) buralistes,



Comme vous le savez, nous faisons face aujourd’hui à une situation sans précédent et inédite, qui risque de perdurer dans le temps.



Cette période difficile nous montre à quel point nous devons, plus que jamais, montrer l’exemple et nous comporter de manière responsable pour la sécurité de tous.



C'est dans ce sentiment de solidarité et pour répondre à vos nombreuses préoccupations, que je vous écris aujourd’hui.



Si par décret, nos débits ont encore la possibilité de rester ouverts, notre priorité est et doit rester la sécurité de notre clientèle et de nos collaborateurs.



Même si beaucoup d’entre vous, dans un souci de respecter la mise en place des mesures exceptionnelles, ont déjà mis en place certaines dispositions, notamment la modification des plages horaires (6 heures 30 à 14 heures), il convient à chacun sur la base du volontariat de les adapter en fonction de chaque situation et de l’évolution de la situation sanitaire, pour garantir et préserver la santé de tous.



Je continuerais à vous apporter des réponses à vos préoccupations et à vous soutenir afin qu’unis nous puissions préserver la pérennité de notre profession.



Je sais que je peux compter sur chacun d’entre vous.



Dans ses moments difficiles, j’adresse à chacun de vous, vos familles, à la Corse une chaleureuse pensée.



Bien sincèrement »

José OLIVA