Coronavirus - Eco-Créazione Créative stoppe sa distribution de masques !

" Cher(e)s ami(e)s,

Les nouvelles réglementations sanitaires en matière de fabrication et distribution de masques tissu ont été établies et s’imposent à nous.

Nous avons donc stoppé notre distribution de masques tissu pour les petites mains solidaires. Nous en sommes désolé.Chacune continuera ou pas à son niveau.

Bravo à vous tou(te)s pour votre engagement citoyen, vous pouvez être fièr(e)s.

Nous nous retrouvons très bientôt" .





Au moment où l'on parle de plus en plus du port obligatoire du masque et à quelques jours des nouvelles mesures de déconfinement, ce communiqué de l'association Eco-Créazione, ressourcerie créative&solidaire publié sur les réseaux sociaux ne manque pas d'interpeller.

L'association qui se démène sans compter depuis le début de la crise sanitaire, tant dans la distribution de masques que de denrées alimentaires, n'a en fait d'autres choix que d'abandonner et de mettre en garde toutes des petites mains bénévoles dont il convient de souligner le travail.





Depuis hier, les grandes surfaces distribuent des masques "Grand Public" qui répondent à des tests de qualité imposés par l'Etat.

Pour les associations hélas, obtenir cette norme imposée est à la fois compliqué et surtout très coûteux (plus de 1000€), d'où cette obligation de renoncer.