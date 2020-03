Coronavirus. Confinement jour 2 : "Les rues sont-elles vraiment désertes ?"

Les questions relatives aux déplacements autorisés saturent le standard de l'hôtel de police de Bastia ce mercredi matin. Et pourtant l'information est claire : il faut limiter les déplacements au strict minimum.

"Le virus ne circule pas tout seul, ce sont les gens qui le font circuler " résume une dame contrainte de sortir pour faire ses courses "je suis seule au monde et en étant âgée je ne peux pas trop me charger, je suis obligée de sortir presque chaque jour mais je constate qu'il y a encore trop de monde dans les rues.".



​En effet, même si à première vue la ville semble silencieuse, on voit encore du monde dans les rues : en petits groupe certains - un petit nombre certes - font du sport ou discutent au coin de la rue comme si de rien n'était.





Pour rappel, les seuls déplacements autorisés depuis ce mardi midi, et pour 15 jours minimum, sont ceux pour se rendre au travail (si le télétravail n'est pas possible), pour se rendre auprès d'un professionnel de santé, se déplacer pour la garde de ses enfants, pour aider les personnes vulnérables, faire de l'exercice physique en solitaire, ou bien pour faire ses courses.