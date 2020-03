Coronavirus - "Amélioration clinique pour" 80 patients traités à l'hydroxychloroquine à l'IUH Méditerranée

Didier Raoult l'affirme sur son compte twitter. "Ces nouveaux résultats de l'IHU Méditerranée Infection sur 80 patients traités par une association hydroxychloroquine/azithromycine permettent de continuer à démontrer :



1. L'efficacité de notre protocole, sur 80 patients.

2. La pertinence de l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, grâce à des recherches réalisées dans notre laboratoire de confinement P3."





Ainsi, sur les 80 personnes hospitalisées entre le 3 et le 21 mars et recevant une combinaison d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, l’IHU Méditerranée a relevé "une amélioration clinique chez tous les patients, sauf un patient de 86 ans décédé, et un patient de 74 ans toujours en soins intensifs".



L'IUH rapporte également à propos de la charge virale, qu'au 7e jour , “83% des patients étaient négatifs”. 93% l'étaient au 8e jour et 100% au 12e jour.

A retenir aussi que l'âge des patients traités oscillait entre 18 et 88 ans et 57,5% de ces patients présentaient une comorbidité (hypertension, diabète, maladie respiratoire chronique...).

Dernier détail : selon la même étude, aucun effet secondaire important n'a été constaté chez les patients