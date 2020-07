Coronavirus : 17 cas positifs au total en Corse ce 15 juillet

Alors que l’épidémie semble repartir et que le port du masque va devenir obligatoire à partir du 1er août en France, 17 cas d’infection de Covid-19 sont recensés ce 15 juillet en Corse.

Dans son bulletin du jour, qui va redevenir un rendez-vous quotidien, l'ARS donne ce mercredi le nombre de contaminations recensées sur l'ile entre le 1er et le 14 juillet.

Sur 3179 test réalisés dans ces 14 jours dans les hôpitaux et les laboratoires de la région, on compte 17 cas positifs , 15 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse. Parmi ces patients 12 sont hospitalisés : 11 à Ajaccio et un en soins intensifs à Bastia mais l'ARS précise que ces hospitalisations sont anciennes.



"Même si parmi les tests positifs, certains peuvent être dus à des contaminations anciennes, dans l’attente d’éléments complémentaires l’enquête auprès des personnes contacts est réalisée et les mesures d’isolement sont néanmoins prises." précisé l'agence corse qui évoque aussi le cluster de Porto Vecchio. " Un cluster familial est apparu ce week-end à Porto-Vecchio. 5 personnes de la même famille ont été testées positives et isolées. L’enquête a permis d’identifier 30 personnes contacts, placées également en isolement. "



L'ARS souligne l'importance de l'application scrupuleuse de tous les gestes barrières qui est plus que jamais recommandée. Le port du masque est fortement conseillé dans tous les endroits où la distanciation physique n’est pas possible. "En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…)."



Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir.