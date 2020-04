Coronavirus : 15 729 décès en France, 762 de plus en 24 heures

Le bilan de l’épidémie de coronavirus en France continue de s’alourdir. Depuis le début de l’épidémie, 10 129 personnes sont décédées à l’hôpital et 5 600 dans les Ehpad, et 762 nouveaux décès on été enregistrés ces dernières 24 heures. C’est le pire bilan depuis le début de l’épidémie. Le nombre de morts s’élève ce mardi 14 avril à 15 729.

6 730 patients sont en réanimation dont 95 jeunes de moins de 30 ans. En 24 heures, 275 nouveaux patients ont été admis mais le solde, en comptant les sorties, est négatif. "La baisse des besoins de réanimation se confirme, même si le chiffre reste très élevé", relève Jerôme Salomon qui en évoquant la bonne tendance qui s’affirme maintenant depuis six jours, parle d'un "plateau" dans la diffusion de l’épidémie.



Plus de 28 650 patients sont sorties guéries de l’hôpital.